В Италии на продажу выставили дома за один евро Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Администрация города Таранто на юге Италии выставила на продажу несколько старинных заброшенных домов. Цена владений – всего лишь один евро. Конкурс на приобретение семи лотов уже объявили на официальной странице местных властей, пишет издание Sky TG24.

Все дома располагаются в исторической части города-порта на внутренней части "каблука" Апеннин на берегу Ионического моря. Символическая и более чем приятная стоимость владений обусловлена желанием местных властей вдохнуть новую жизнь в город, история которого берет начала в девятом веке до нашей эры. Дело в том, что при покупке такого дома за один евро владелец обязуется провести его полную реконструкцию, строго соблюдая нормы экологичности и энергосбережения.

Интерес к зданиям уже проявили несколько инвесторов, в том числе и из других государства.

Таранто – далеко не первый город, где дома решили продавать по такой символической цене. Всего на территории Италии сейчас насчитывается более десяти тысяч заброшенных-городов призраков, где стоит множество требующих реконструкции строений. Часто это средневековые поселения.

Ранее сайт kp.ru писал, что власти Сицилии выставили примерно сотню домов, каждый из которых стоит всего лишь одно евро. Но тут тоже все не так просто: за дом владелец должен будет внести депозит на семь тысяч евро. Его вернут после того, как новый хозяин дома полностью его отреставрирует, при чем сделать это нужно за один год.