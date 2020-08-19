ПСЖ победил «Лейпциг» и вышел в финал Лиги чемпионов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты французского клуба "Пари Сен-Жермен" обыграли немецкий "Лейпциг" в полуфинале Лиги чемпионов, которые прошел 18 августа в Лиссабоне. Матч завершился со счетом 3:0.

Французский клуб повторил рекорд испанского "Реала" по количеству матчей подряд с забитыми мячами в Лиге чемпионов. "Реал" установил этот рекорд шесть лет назад, проведя 34 таких матча.

"Пари Сен-Жермен", таким образом, вышел в финал Лиги чемпионов. 23 августа команда сыграет с победителем пары французский «Лион» - немецкий «Бавария». Надо отметить, что ПСЖ играл в финале еврокубка только один раз – в далеком 1996 году клуб обыграл венский «Рапид» со счетом 1:0 и получил Кубок обладателей кубков.

Из французских клубов победителем ведущего еврокубкового турнира становился только "Марсель" в 1993 году. В общей сложности клубы чемпионата Франции шесть раз играли в финалах Кубка европейских чемпионов и УЕФА.