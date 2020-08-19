Власти Гродно согласились выполнить требования протестующих
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Городской исполком Гродно согласился выполнитель некоторые требования, выдвинутые правителями штаба бывшего кандидата в белорусские президенты Светланы Тихановской и профсоюзных организаций. Об этом во вторник, 18 августа, рассказала пресс-служба местного исполнительного комитета.
Так, власти города дали согласие на проведение массовых мероприятий на площадях Ленина и Советской. Как только от желающих поступит соответствующее уведомление, на данных площадях организуют медицинское и техническое сопровождение. Кроме того, представителям демократической общественности Гродно, профессиональным союзам и политическим фракциям будет обеспечена возможность выступления в эфире телевизионного канала «Гродно Плюс».
- В настоящее время задержанные за участие в несанкционированных массовых мероприятиях граждане освобождены, - говорится в сообщении исполкома.
Власти также сообщили, что по всем обращениям граждан о причинении вреда здоровью во время массовых протестных акций уже организовали разбирательства.
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