Базу США в Сирии обстреляли ракетами Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Во вторник на территории американской военной базы на севере провинции Дейр-эз-Зор в Сирии взорвалось несколько реактивных снарядов. Об этом 19 августа рассказало издание SANA.

По информации агентства, обстрелу ракетами подверглась база рядом с нефтяным месторождением Коноко, контролируемым войсками Соединенных Штатов и курдскими формированиями. О жертва обстрела в рядах американских солдат не сообщается.

Надо отметить, что это первый случай обстрела одного из двенадцати военных объектов Штатов, которые создавались с 2015 года на территории сирийских провинций Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Совместно с курдами американцы в тех районах контролируют нефтеносные территории на восточной части берега Евфрата, в том числе крупные месторождения ценного ресурса Эль-Омар, Танак, Эль-Джафра и Коноко. До начала боевых действий в данных районах добывалось около 80 процентов всей нефти Сирии.

В нескольких километрах от провинции Дейр эз-Зора вчера произошла трагедия: российский генерал погиб в результате взрыва бомбы на пути российской автоколонны в Сирии. Колонна возвращалась после выполнения гуманитарной акции.