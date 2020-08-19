Командующий РВСН сообщил о перевооружении полков на новейшее оружие Фото: Алиса ТИТКО

Ракетные войска стратегического назначения в скором будущем постепенно переоснастят всем ракетные полки на самые новые комплексы "Ярс", "Сармат" и "Авангард". Об этом рассказал командующий войсками Сергей Каракаев в интервью изданию "Красная звезда".

Он отметил, что в настоящее время доля современные комплексов ракет составляет 76 процентов. К концу текущего года она будет доведена до 81 процента.

- По планам модернизации ракетный войск стратегического назначения сейчас проводится активная работа по переоснащению группировки ракетными комплексами «Ярс». Также идет подготовка к летным испытаниям новейшего комплекса с ракетой «Сармат». В ближайшее время планируется поэтапно переоснастить все ракетные соединения на новые ракетные комплексы, - сообщил Сергей Каракаев.

Упомянутая командующим система «Авангард» была предоставлена российским президентом Владимиром Путины весной позапрошлого года в послании Федеральному собранию. Этот боевой блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.