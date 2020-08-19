НАСА запечатлело два атмосферных феномена в небе одновременно. Фото: Instagram НАСА

Астронавты НАСА запечатлели на одной фотографии сразу два атмосферных феномена над Землей: северное сияние и свечение неба. Снимок ведомство опубликовало 19 августа на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Два самых красочных небесных явления сошлись в небе на рассвете 16 марта текущего года. В это время Международная космическая станция находилась над южной частью Аляски.

На опубликованной фотографии видно, как зеленые и красные пучки северного сияния пересекают оранжево-желтую полосу небесного свечения. Как объяснили специалисты НАСА, внизу снимка можно увидеть ночные огни провинций Британская Колумбия и Альберта в Канаде.

Отмечается, данные атмосферные явления имеют разную природу, однако возникают на приблизительно одинаковой высоте. Свечение неба происходит из-за реакции химических веществ (кислорода, азота и других молекул) в верхней части атмосферы. А северное сияние образуется из-за взаимодействия между энергией солнца и магнитным полем нашей планеты.