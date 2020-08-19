В посольство РФ в Перу обратились за вакциной от коронавируса Фото: REUTERS

Глава района Пакасмайо на севере Перу Сесар Миллья сообщил, что направил официальный запрос в российское посольство на территории страны о разрешении на получение доступа к первой в мире вакцине от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом в среду, 19 августа, пишет издание Exitosa Noticias.

Аналогичные запросы в посольство России в Перу направили также посольство главы округа Моче и губернатор региона Арекипа.

Глава района подчеркнул, что Россия стала первым в мире государством, которое смогло найти вакцину от заболевания. Препарат уже ожидает аккредитации от международных организаций. Сесар Миллья отметил, что РФ всегда «находилась в первых рядах благодаря профессиональным исследователями и отличным ученым», поэтому он убежден в эффективности российской прививки.

Напомним, что российское министерство здравоохранения накануне зарегистрировало первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат, получивший название "Спутник V", разработали эксперты центра Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.