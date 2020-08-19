Трамп оценил свои шансы победить на выборах президента Фото: REUTERS

Американский лидер Дональд Трамп считает, что его шансы и шансы Джозефа Байдена на победу в грядущих президентских выборах, скорее всего, будут почти равны. Такое мнение действующий глава Соединенных Штатов выразил во вторник, 18 августа, в ходе выступления перед своими сторонникам в Аризоне.

- Хочу сказать, чтобы вы не болели, были внимательными и осторожными. Нам важен каждый голос, которые мы может получить, ведь эти выборы президента, скорее всего, будут с почти равными шансами. Я всегда предполагал, что они будут с почти равными шансами, - сказал Дональд Трамп, посоветовав своим сторонникам быть осторожными с избирательными бюллетенями.

Во время выступления действующий президент США также заявил, что день выборов третьего ноября этого года станет самым важным в жизни американцев.

Ранее Трамп заявлял, что российский лидер Владимир Путин, а также председатель КНР, глава Турции и лидер Северной Кореи являются «шахматистами мирового класса». По мнению президента Штатов, что его главный политический соперник Джозеф Байден не сможет работать с ними на равных в случае победы на выборах главы государства.