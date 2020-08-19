Цепкало объяснил, какую роль должна сыграть Тихановская в Белоруссии Фото: REUTERS

Бывшего кандидата на пост белорусского президента Светлану Тихановскую следует сделать переходным президентом, а в республике необходимо провести новые выборы примерно через полгода. Об этом заявил экс-претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало.

- Тихановская – переходный президент. Она должна стать главой государства. А через пять-шесть месяцев назначаются новые выборы в соответствии с Конституцией государства, - заявил объявленный в розыск и уехавший из страны бывший кандидат в президенты в интервью РИА Новости. Такое мнение он высказал в ответ на вопрос, как должен быть разрешен политический кризис в Белоруссии.

Валерий Цепкало также отметил, что победа Светланы Тихановской на выборах «совершенно очевидна», поэтому она должна быть «единственным легитимным на данный момент президентом республики».

Напомним, что 14 августа этого года Центральная избирательная комиссия Белоруссия озвучила окончательные итоги президентских выборов: Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, Светлана Тихановская - 10,12%.