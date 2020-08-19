У Генконсульства России в Нью-Йорке усилили патрулирование после нападения Фото: Алексей ОСИПОВ

Правоохранительные органы Соединенных Штатов усилили патрулирование и меры безопасности рядом с генконсульством России в Нью-Йорке после инцидента с неизвестным, который бросал камни в здание дипломатической миссии. Об этом ТАСС рассказал представитель американского Государственного департамента.

- Наши партнеры в американских правоохранительных службах в Нью-Йорке усилили патрулирование для обеспечения безопасности вокруг мест расположения дипломатических объектов, которые подверглись атаке, - заявили в Госдепе США.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, неизвестный белый мужчина начал забрасывать увесистыми камнями окна и автомобили, которые стояли рядом со зданием Генерального консульства РФ в американском городе. Это происходило рядом со служебным входом в дипмиссию, предназначенным для сотрудников и членов их семей. По счастливой случайности никто не пострадал.