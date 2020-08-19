Байдена утвердили кандидатом в президенты США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джозеф Байден официально утвержден кандидатом в президенты Соединенных Штатов от партии демократов. Об этом стало известно в среду, 19 августа. Решение было принято в ходе общенационального съезда в Милуоки, штат Висконсин.

В голосовании, которое прошло в дистанционном формате из-за пандемии коронавирусной инфекции, приняли участие делегации всех штатов и территорий США. Байден уже перешагнул минимально необходимый порог голосов - 2 374.

В общей сложности Байден получил более 3 550 голосов, Сандерс - свыше 1 150.

Напомним, что на выборах американского президента 3 ноября этого года Байден будет противостоять действующему главе государства Дональду Трампу.

Трамп накануне оценил свои шансы и шансы своего главного политического соперника одержать победу в ходе выборов. Он считает, что они практически равны. При этом ранее президент США заявлял, что ряд мировых лидеров, в том числе российский глава Владимир Путин являются «шахматистами мирового класса», с которым Байден «не сможет работать на равных».