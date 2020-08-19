В Германии призвали не допустить шантажа вокруг «Северного потока - 2» Фото: REUTERS

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания в Германии Мануэла Швезиг заявил, что его государству и европейским странам следует дать понять Соединенным Штатам, что угрозы введения санкций из-за строительства газопровода "Северный поток - 2" неприемлемы. Об этом политик заявил 19 августа в интервью изданию WirtschaftsWoche.

- Евросоюзу и Германии следует дать ясный сигнал о том, что они не позволят шантажировать себя по данному вопросу. Штаты не могут указывать Германии, какие ей следует использоваться источники энергии. Если мы позволим такое вмешательство, то это будут еще цветочки. Кто гарантирует, что дальше они не начнут указывать нам, на каких автомобилях нам можно ездить?, - подчеркнул премьер.

Швезиг добавил, что ФРГ нужен газ, который будет поставляться по "Северному потоку - 2", для перехода к использованию возобновляемых источников энергии.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Германия допускает введение ответных санкций в адрес США, при сохранении давления на компании, участвующие в реализации трубопровода.