Билл Клинтон назвал Белый дом при Трампе эпицентром хаоса Фото: REUTERS

Экс-глава Соединенных Штатов Билл Клинтон назвал Белый дом при Дональде Трампе эпицентром хаоса. Выступление политика 19 августа опубликовали на официальном сайте Национального съезда Демократической партии, которая в настоящее время проходит в дистанционном формате в штате Висконсин.

Билл Клинтон обвинил нынешнего американского лидера в неумении наладить последовательное управление страной, а также в «решимости не признавать своей ответственности и перекладывать вину».

- Трамп заявляет, что Штаты занимают лидирующее положение в мире, но мы являемся единственной крупной промышленно развитой экономикой, где уровень безработицы утроился. В такое непростое время Белый дом должен становиться командным центром. А он при Трампе является эпицентром хаоса, - сказал бывший президент.

Клинтон заявил, что кандидат демократов будет кардинально иным президентом – практичным, ответственным и целеустремленным.

- Наш выбор - это Джо Байден, - заключил политик.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня Джозеф Байден официально утвержден кандидатом в президенты Соединенных Штатов от партии демократов.