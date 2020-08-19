Овечкин и Кузнецов принесли победу «Вашингтону» в матче с «Айлендерс» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Клуб «Вашингтон» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:2 в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ). В составе победителей отличились российские нападающие Евгений Кузнецов, забросивший шайбу на 24-ой минуте игры и Александр Овечкин, оформивший дубль на 26-ой и 44-ой минуте.

У проигравшей команды шайбу забросили Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал.

Теперь на счету Александра Овечкина 69 шайб в розыгрышах Кубка Стэнли – по данному показателю он уже обогнал Горди Хоу и капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби, уверено поднявшись на 18 строчку. В текущем плей-офф он набрал пять очков. Кузнецов в плей-офф НХЛ набрал в сумме 62 очка.

«Вашингтон» одержал первую победу в серии до четырех побед (1-3). Пятый матч серии пройдет в четверг, 20 августа этого года.