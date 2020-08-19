Последние новости на утро 19 августа 2020: Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США

Джозеф Байден официально утвержден кандидатом в президенты США от Демократической партии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 19 августа 2020 года: Джозеф Байден официально утвержден кандидатом в президенты США от Демократической партии по итогам общенационального съезда в Милуоки. В общей сложности он получил более 3 550 голосов. Дональд Трамп заявил, что его шансы и шансы Байдена на победу в грядущих президентских выборах 3 ноября примерно равны.

Российский Следственный комитет завел уголовное дело по факту гибели российского генерала в Сирии и ранения двух военнослужащих в результате взрыва бомбы на пути российской автоколонны, которая возвращалась после гуманитарной акции. Председатель СК выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления раненым солдатам. Он заявил, что правоохранители будут расследовать эту трагедию самым тщательным образом и найдут преступников, которые ответственны за смерть генерала-майора.

Тем временем, президент Мали этой ночью объявил о своей отставке после того, как его и нескольких высокопоставленных чиновников государства арестовали мятежные военнослужащие. Глава государства (судя по всему, уже бывший) сказал, что не хочет, чтобы пролилась кровь для удержания его власти. Он также сообщил о роспуске парламента и отставке кабмина.

Ситуация в Мали не на шутку встревожила мировое сообщество. Совет безопасности ООН сегодня проведет экстренное заседание по вопросу военного мятежа в стране. Генеральный секретарь организации призвал мятежников немедленно отпустить арестованного президента, премьера и министров.