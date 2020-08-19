Михаил Горбачев: Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим. Но, кажется, поздно. Как и я когда-то...

Михаил Горбачев. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Михаил Горбачев дал большое интервью обозревателю "Комсомольской правды" Александру Гамову. Экс-президент СССР оценил один из моментов событий последних дней в Белоруссии, когда Александр Лукашенко пообщался с рабочими промышленных предприятий:

- ...Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно, - считает экс-президент СССР.

- Лукашенко надо было раньше обращаться к рабочим? - уточнил Александр Гамов.

- Да.

- ...А Горбачева мы правильно оцениваем? Или ваше время еще не пришло?

- Я думаю, что нет.

- Когда мы поймем, кто такой Горбачев был для Советского Союза?

- Я, вообще говоря, не пойму, как можно Горбачева не поддержать. А тут путаница происходила.

- Может быть, вам тоже надо было к рабочим, к простым людям обратиться раньше еще?

- Да я-то вроде так и делал. Но нужной поддержки не получилось. А свалить на рабочих - это я не склонен.

- Вы сами из рабочих, из крестьян.

- Оттуда...