Первый президент Украины объяснил, как прекратить конфликт в Донбассе

Леонид Кравчук рассказал, как достичь мира в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый президент Украины Леонид Кравчук, ставший представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, рассказал, как власти Украины планируют вернуть регион под свой контроль.

Кравчук считает важным не забывать главную цель процесса - мир в Донбассе. Также бывший президент Украины призвал продумать действенные шаги.

- Мы должны вносить предложения, которые являются реальными и отвечают украинской Конституции, украинскому законодательству. Не вступать в какие-то ненужные дискуссии, не обвинять друг друга, а добиваться самого главного — мира в Донбассе. Для этого надо продумать практические шаги. Надо, чтобы люди, живущие в районах, которые не контролируются украинской властью, почувствовали, что наши предложения касаются их непосредственной жизни, - заявил Леонид Кравчук в беседе с телеканалом RT.

Кравчук предложил в качестве одного из первых шагов создание в Донбассе свободной экономической зоны. Так, по мнению политика, жители региона примут участие в инвестиции, что приведёт к большему участию власти и общественных организаций. Кроме того, Кравчук считает, что пришло время решительных шагов, обмена пленными и разрешения вопросов безопасности.

Сайт KP.ru сообщал ранее, что Леонид Кравчук заявил о готовности к компромиссам ради урегулирования конфликта в Донбассе.