Яблочный Спас: Православные христиане отмечают один из главных церковных праздников – Преображение Господне

19 августа православные отмечают Преображение Господне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Православные христиане отмечают сегодня, 19 августа, один из главных церковных праздников – Преображение Господне. В Евангелии сказано, что в этот день Иисус Христос во время молитвы на горе Фавор преобразился перед тремя ближайшими учениками. Христос явил апостолам своё величие и славу за 40 дней до распятия.

Для праздничной литургии в день Преображения Господня священнослужители надевают белый одежды, символизируя свет, который исходил от Иисуса Христа.