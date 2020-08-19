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Яблочный Спас: Православные христиане отмечают один из главных церковных праздников – Преображение Господне

В этот день Иисус Христос преобразился перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе Фавор
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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19 августа православные отмечают Преображение Господне

19 августа православные отмечают Преображение Господне

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Православные христиане отмечают сегодня, 19 августа, один из главных церковных праздников – Преображение Господне. В Евангелии сказано, что в этот день Иисус Христос во время молитвы на горе Фавор преобразился перед тремя ближайшими учениками. Христос явил апостолам своё величие и славу за 40 дней до распятия.

Для праздничной литургии в день Преображения Господня священнослужители надевают белый одежды, символизируя свет, который исходил от Иисуса Христа.

Праздник Преображения Господня также называют Яблочный Спас. В этот день верующие приходят в церкви, чтобы святить фрукты из нового урожая. В праздник также позволены послабления строгого Успенского поста, который в этом году окончится 27 августа. Соблюдающие его могут в день Преображения Господня поесть рыбу и выпить вина.

Сайт KP.ru рассказывал о главных традициях праздника и его историю.