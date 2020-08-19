Светлана Тихановская записала видеообращение к странам Европы на английском языке

Светлана Тихановская выпустила обращение к Европейскому Совету Фото: Скриншот с видео

Оппозиционный кандидат на прошедших в Беларуси выборах президента Светлана Тихановская записала обращение к Европейскому Совету. В нём она заявила, что выборы были сфальсифицированы, а выразивших свой протесты граждан Беларуси избили и арестовали.

Тихановская попросила не признавать выборов в Беларуси.

- Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира.

Кроме того, оппозиционный кандидат объяснила создание Координационного совета.

- С целью способствовать мирной передаче власти, я инициировала создание Национального координационного совета Беларуси. Он возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога. Он немедленно объявит новые честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей.

Тихановская в своём обращении призвала европейских лидеров проявить уважение к суверенитету Беларуси, выбору беларуского народа и принципам международного права, а также поддержать "поддержать пробуждение Беларуси".

9 августа в республике прошли выборы президента. ЦИК заявил, что победу на них одержал правящий с 1994 года Александр Лукашенко, получив 80% голосов, а за Тихановскую проголосовали лишь 10% избирателей. В тот же вечер Беларусь охватили протесты, которые продолжаются уже 10 суток.

Признать результаты выборов отказались Ирландия, Канада, Великобритания и страны Евросоюза.

Светлана Тихановская заявила о создании Координационного совета для передачи власти. Вчера, 18 августа, состоялось первое собрание, на котором участники штаба формировали требования к действующему руководству страны.