За последний год в России закрылось более миллиона компаний Фото: Алексей БУЛАТОВ

С августа 2019 года по август 2020 года в России закрылись более миллиона компаний. По данным налоговой, перестало существовать 1,16 млн малых и средних компаний.

Этот показатель почти в два раза выше, чем за аналогичный период годом ранее. Эксперты связывают скачек с приходом пандемии коронавируса. Многие не смогли уладить разногласия с арендодателями, кто-то не приспособился к новым реалиям работы, правила безопасности оказались слишком сложны для исполнения.

В ФНС отметили, что данный показатель вовсе не указывает на то, что на месте этих компаний образовалась пустота. Им пришли на смену другие фирмы, правда в чуть меньшем объеме. За аналогичный период было зарегистрировано 870 тыс. организаций.

Поменялось не только количество, но и структура малого и среднего бизнеса: значительная часть ИП стала самозанятыми, а количество средних компаний выросло.

- Всё больше ИП перерегистрируется в качестве самозанятых (за год количество индивидуальных предпринимателей сократилось на 3%). По состоянию на конец июля, в России было зарегистрировано более 850 тыс. работающих на себя с суммарным доходом более 110 млрд рублей, - пояснила «Известиям» замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Ранее юрист, медиатор по семейным спорам Юрий Капштык рассказал, на что в этом году можно потратить материнский капитал. В этом году молодым родителям выплачивают 466 тысяч рублей за первенца, а если в 2020 году появится второй ребенок, то сумма возрастет до 616 тысяч рублей, пишет ФАН.