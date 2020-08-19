Мятежники в Мали создали Национальный комитет для спасения народа

В Мали мятежные военные объявили о создании комитета народного спасения Фото: REUTERS

Военные, устроившие переворот в Мали, призвали к политической трансформации и последующим выборам. Кроме того, мятежники заявили о создании Национального комитета для спасения народа и гарантируют, что выполнят все международные договорённости.

Также сообщается, что в Мали введён комендантский час с 21:00 до 05:00, а все границы государства закрыты до особого распоряжения.

- Мы не стремимся к власти, мы заинтересованы в стабильности страны, которая позволит нам организовать в согласованные разумные сроки всеобщие выборы, - заявил их представитель Исмаэль Ваг в эфире телеканала ORTM1.