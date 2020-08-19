В Нью-Йорке задержали мужчину, подозреваемого в нападении на консульства Венесуэлы, Италии, России, Украины, Германии и Латвии

Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, гео подозревают в нападении на 6 консульств Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США арестовали 34-летнего Резу Машаехи по подозрению в совершении атак на четыре консульства на Манхэттене, сообщает New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Также издание сообщило, что Машаехи обвиняется в нападении на консульства Венесуэлы, Украины, России и Италии. Сейчас полиция выясняет, он ли атаковал консульство Германии и представительство Латвии.

Предполагаемая серия преступлений началась 25 июля с нападения на консульство Венесуэлы. 9 августа он забросал камнями консульство Италии. 10 августа Машаехи арестовали и обвинили в хулиганстве, но в тот же день его отпустили и привезли туда же, где арестовали. Освободившись, Реза Машаехи сразу направился к российскому консульству, и забросал камнями и его.

13 и 16 августа Машаехи напал на консульство Украины, и в понедельник, 18 августа, снова был арестован.

Сейчас полиция выясняет, он ли побил окна в консульстве Германии 13 и 15 августа. Кроме того, за минувшую неделю неизвестный трижды напал на представительство Латвии, им тоже может оказаться Машаехи.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в Нью-Йорке атаковано Генконсульство России. 10 августа неизвестный белый мужчина начал забрасывать увесистыми камнями окна и автомобили, стоящие у служебного входа в дипмиссию, предназначенного для сотрудников и членов их семей, никто не пострадал.