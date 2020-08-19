Воздействие COVID-19 на беременных оказалось сильнее ожидаемого

Коронавирус оказывал на организм беременных большее воздействие, чем полагалось ранее
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Воздействие коронавируса на организм беременных оказалось выше, чем предполагалось ранее. Исследования показали, что беременность делает женский организм уязвимым, такие пациентки в имеют на 50 процентов больше шансов попасть в отделение интенсивной терапии, чем другие пациентки.
Такую статистику озвучили в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.
Помимо этого, беременные на 70% чаще нуждаются в искусственной вентиляции легких, но при этом вероятность смерти у них ниже.
Врачи объясняют, что в процессе ожидания ребенка на организм ложится двойная нагрузка: сердечно-сосудистая система и органы дыхания работают в режиме повышенной интенсивности. А на поздних сроках уменьшается объем легких, повышается свертываемость крови. К тому же, препараты, применяемые для лечения «ковида», часто наносят вред будущему ребенку.
— Весь организм работает в режиме повышенной нагрузки. А прибавить к этому затраты на борьбу с коронавирусной инфекций и высока вероятность, что женщина окажется в палате интенсивной терапии, — пояснила «Известиями» профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Галина Рева.
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