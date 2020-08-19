Японские учёные заявили о приближении третьей волны коронавируса в стране

Японские инфекционисты заявили о третьей и четвёртой волнах COVID-19 Фото: REUTERS

Японские инфекционисты заявили о третьей и четвёртой волнах коронавируса и отметили, что к наличию COVID-19 в обществе "придётся привыкать".

Специалисты также заявили на профессиональном съезде в Токио, что Япония переживает разгар второй волны эпидемии коронавируса.

- Сейчас мы находимся в самой середине второй волны. Важно внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации. И страна, и Токио, похоже, проходят пик заражений, но необходимо следить за тем, не будет ли нового роста. Предположительно, после этого последуют третья и четвёртая волны, нам придется привыкать к жизни в условиях коронавируса, - заявил председатель общества Кадзухиро Татэда.