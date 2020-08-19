Названы регионы с самыми высокими и низкими ценами за детские сады

Названы регионы, где приходится больше всего платить за детский сад Фото: Евгения ГУСЕВА

Росстат проанализировал цены за день пребывания ребенка в детском саду по итогам 2019 года. Оказалось, что стоимость услуг ДОУ сильно разнится от региона к региону. Больше всего платят жители Дальнего Востока, а меньше всего – в Санкт-Петербурге.

Регины с самыми дорогими детскими садами:

Магаданская область - 224,30 рубля за день,

Камчатский край - 218,50 руб./день,

Чукотский автономный округ - 201,43 руб/день,

Амурская область -199,32 руб/день,

Ханты-Мансийский автономный округ - 172,01 руб/день.

Москва расположилась на шестой строчке рейтинга. День пребывания ребенка в столице в среднем обходится в 171,67 рублей.

Регины с самыми дешевыми детскими садами:

Санкт-Петербург - 33,38 руб/день,

Ингушетия - 46,78 руб/день,

Карачаево-Черкесия - 48,41 руб/день,

Кабардино-Балкария - 52,33 руб/день,

Дагестане - 54,94 руб/день.

В среднем, по оценкам ведомства, услуги детских садов обходятся в 105,12 рублей в день.

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, эксперт Общероссийского народного фронта Юлия Зимова рассказала, из чего складывается данная цифра.

- Есть дальние регионы — Магадан, Сахалин, Камчатка, там продукты дороже намного. Туда же входит питание. Уровень зарплат в регионе — два. Три — количество детей в группе. Потом, опять-таки, — коммуналка. Услуги по уборке, - пояснила NEWS.ru Зимова.