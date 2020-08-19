«Жуткую квартиру» Ефремова в 140 квадратных метров оценили в 40 миллионов рублей

Раскрыта тайна «ужасной квартиры» Ефремова Фото: Алена МАРТЫНОВА

Стало известно, в каких условиях живет Михаил Ефремов. Ранее актер попросил своего адвоката Эльмана Пашаева оспорить решение суда, который запретил ему двухчасовые прогулки. Артист уверяет, что ему трудно находится в «четырех стенах».

Журналисты узнали подробнее об ужасных условиях проживания Заслуженного артиста. Оказывается Михаил Ефремов со своей супругой живут в доходном доме Бройдо, который является объектом культурного наследия. Построен он был еще в 1907 году. Площадь жилья составляет 148 кв.м. Согласно плану квартиры в ней находится шесть жилых комнат, две ванные и балкон. Стоимость такой квартиры ровняется примерно 40 миллионам рублей, отмечает Life.

Ранее актер уже говорил, что пребывание в СИЗО было бы лучше, чем находиться взаперти в родной квартире. Напомним, Михаил Ефремов стал основным подозреваемым в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце. 8 июня джип актера пересек двойную сплошную и вылетел на встречную полосу, где врезался в фургон Сергея Захарова. От полученных травм курьер скончался в больнице. Анализы Ефремова показали, что артист находился под наркотическим и алкогольным воздействием.