В России за сутки зафиксировали 4 828 новых заражённых коронавирусом

В Москве 691 новый случай заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За минувшие сутки специалисты в России выявили 4 828 новых случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах России. Среди новых заболевших симптомов не было у 25,5% носителей COVID-19. Общее число заразившихся достигло 937 321 человека, сообщается в сводке опрештаба.

Также за прошедшие сутки выздоровели 6 795 человек. Всего за время эпидемии врачи смогли вылечить уже 749 423 человека.

За минувшие 24 часа от коронавируса и сопутствующих заболеваний скончались 117 человек, общее число жертв в России достигло 15 989 человек.

Первые три места по числу новых выявленных заражённых заняли Москва (691), Санкт-Петербург (162) и Московская область (151).

Более 100 случаев заражения в сутки остаётся в Свердловской, Нижегородской, Ростовской, Иркутской и Воронежской областях, а также в Ставропольском и Красноярском краях.