«Деньги есть»: Друзья Михаила Ефремова предлагают заплатить семье погибшего в ДТП

Друзья вступились за Ефремова Фото: Александр КОЦ

В Пресненском суде слушается дело о смертельном ДТП, участником которого стал заслуженный артист Михаил Ефремов. 19 августа свидетелем по делу выступает актер и режиссер Никита Высоцкий.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с места событий.

Высоцкий поделился разговором, который передал ему Ефремов.

«Был разговор, когда брат Захарова сказал нам, что Добровинский ему запрещает общаться. Правда, не я висел на трубке, но дело было», - уточняет Высоцкий.

По словам свидетеля, актёр также готов помочь и сожительнице курьера Ирине Стерховой.

«Не будет такого - миллион сюда, десять туда... Но деньги есть, Михаил не может не помочь», - говорит свидетель и просит воды.

Напомним, что в ДТП 8 июня с участием Михаила Ефремова погиб житель Рязани Сергей Захаров. Семья погибшего не захотела принять от артиста извинения и финансовую помочь. Родственники погибшего заявили, что хотят для Ефремова настоящий срок.