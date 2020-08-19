Впервые с 2018 года в России выросло число фальшивых денег

В 2020 году стали чаще подделывать деньги Фото: Анастасия Осипова

В России впервые с 2018 года выросло число фальшивых денег, поступивших в оборот. С января по июлю было обнаружено на 6 процентов больше поддельных купюр, чем за предыдущие два года.

Всего за первое полугодие 2020 года было изъято из оборота 19 тысяч подделок. В 2018 и 2019-м таковых было найдено 18 тысяч единиц.

Чаще всего мошенники подделывают крупные банкноты. На пятитысячные купюры пришлось 14,7 тысяч штук.

А вот тысячную банкноту стали подделывать реже – 3,1 тысяча штук. Сокращение отмечается и по купюрам в 2000 рублей – было изъято из оборота 616 единиц подделок.

Подделки денег иностранных государств тоже сокращаются. Если в 2019 году было обнаружено 1200 фальшивок, то в этом всего 813 штук. Чаще всего подделывают доллары США. Такие данные озвучили «Известиям» в пресс-службе Центробанка.

В ведомстве отметили, что в целом уровень ненастоящих банкнот по стране остается стабильно низким. Небольшие колебания зависит, например, от сезонности - в праздники или выходные граждане тратят больше налички.

Что касается географии подделок, то больше всего фальшивок находят в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах, меньше — на Дальнем Востоке.