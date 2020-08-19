Доктор Мясников оценил вероятность второго карантина в российских городах

Теледоктор Мясников оценил возможность второго карантина Фото: Иван ПРОХОРОВ

Телеведущий и врач Александр Мясников прокомментировал в своём Telegram-канале вероятность введения властями нового режима самоизоляции.

Врач выразил недоумением испугом граждан перед слухами о "полном закрытии всего с 20 сентября". Мясников заявил, что повторный карантин никому не выгоден и напомнил, что официальные лица много раз заявляли, что закрытия не будет.

- Понятно, что это никому не нужно и просто может повлечь за собой катастрофические последствия и что пойти на это можно лишь в абсолютно форс-мажорных обстоятельствах. По логике эпидемиологического процесса такого форс-мажора быть не может, - заявил Александр Мясников.