Цены на компьютеры и ноутбуки могут взлететь на 20 процентов

Цены на компьютеры и ноутбуки могут вырасти уже в сентябре Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Цены на компьютеры и ноутбуки могут вырасти на 10-20 процентов уже предстоящей осенью. Это произойдет из-за валютных колебаний и увеличившегося спроса.

Уже сейчас в магазинах наблюдается дефицит отдельных моделей ноутбуков и комплектующих для ПК.

В маркетплейсе Price.ru рассказали «Известиям», что в I полугодии 2020-го спрос на компьютеры постоянно рос. Вместе с ним увеличивались и цены.

Самые популярные моноблоки прибавили в цене на 28% относительно того же периода прошлого года. ПК подорожали менее существенно, они прибавили в стоимости 7 процентов. А вот интерес к компьютерной технике стабильно растет, с приходом изоляции число запросов выросло на 70 процентов.

В «Связном» отметили, что за первое полугодие 2020 года было продано 1,5 млн ноутбуков на сумму 61,8 млрд рублей. Это на 38% больше, чем годом ранее. Средняя цена на ноутбук, по данным компании, выросла на 6% и достигла почти 41 тыс. рублей.

В «М.Видео-Эльдорадо» было реализовано 370 тыс. ПК на сумму 10 млрд рублей. Чаще всего покупатели отдавали предпочтение базовым моделям, стоимостью до 25 тысяч рублей, сообщает телеканал "360".