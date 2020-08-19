Spotify опубликовал рейтинг любимых песен россиян

Spotify опубликовал рейтинг самых популярных жанров и песен среди россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запуск Spotify в России показал, что жители разных городов страны активно слушают «наших» исполнителей и следят за мировыми музыкальными трендами.

Напомним, что 15 июля шестьдесят миллионов музыкальных треков и 4 миллиарда плейлистов стали официально доступны российским пользователям Spotify.

Спустя 30 дней после запуска сервиса стало понятно, что российская аудитория любит музыку со всего мира.

Лидером по прослушиваниям среди россиян стал корейский бой-бенд BTS.

А фанаты K-Pop вывели группу на первую строчку списка самых популярных исполнителей в Spotify на территории РФ.

MORGENSHTERN занял второе почетное место в списке. Песня «Cadillac», записанная артистом совместно с Элджеем, стала самым прослушиваемым треком всего лишь за месяц с момента запуска Spotify в России.

Третье место в списке принадлежит хиту «Blinding Lights» от The Weeknd. И она является единственной иностранной композицией в топ-5 самых прослушиваемых треков.

Трехчасовой плейлист «Главные хиты», занявшем первое место по количеству прослушиваний за первый месяц, позволяет всем желающим познакомиться с выбором российского слушателя.

В него попадают самые популярные и актуальные хиты в России на сегодняшний день.

Русский рэп стал лидером среди любимых россиянами жанров. Плейлист «Хип-хоп ПУШКА», стал вторым по популярности у российской аудитории.

«Летние хиты 2020» также попал в топ-5. В нем собраны местные релизы и иностранные треки, которыми запомнится это лето.

Основными слушателями музыки среди российской аудитории в Spotify стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара.