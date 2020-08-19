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Политика

Лукашенко призвал рабочих "не прятать глаза в асфальт"

Он снова собрал заседание Совбеза с участием руководителей регионов
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Лукашенко поблагодарил рабочих на предприятиях и призвал не прятать глаза в асфальт

Лукашенко поблагодарил рабочих на предприятиях и призвал не прятать глаза в асфальт

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Лукашенко собрал ещё одно заседание Совета безопасности с руководителями регионов по видеосвязи. Он заявил, что на некоторых граждан оказывали давление и угрожали. Лукашенко призвал рабочих на заводах "не прятать глаза в асфальт".

- Несмотря на то, что вся страна в принципе в подавляющем большинстве занята работой, тем не менее, сложности в плане общественно-политической ситуации остаются. Мы это видим. Как я вчера говорил, успокаиваться нельзя. Те, кто хотят нас убаюкать, не получится, - заявил Лукашенко.

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