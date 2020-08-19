"Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу": Лукашенко прокомментировал саммит ЕС, на котором должны принять санкции в отношении Беларуси

Лукашенко, комментируя саммит ЕС, на котором ожидается принятие санкций по Белоруссии, призвал западных лидеров обратить внимание на протесты в собственных странах

Александр Лукашенко, комментируя саммит стран Евросоюза, призвал западных лидеров следить за протестами в своих странах.

- Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу. Но они этого не видят. Господь с ними, - заявил Лукашенко.

Напомним, на предстоящем саммите ожидается принятие санкций в отношении Беларуси.

Кроме того, Лукашенко обвинил западные страны в перечислении средств, часто наличных, чтобы поддержать уличные акции протеста.

- Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим. Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают. Потому что очень много средств поступают наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся, - заявил Лукашенко.