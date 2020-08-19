Аэропорты просят обосновать повышение сервисного сбора для авиакомпаний Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпании просят ФАС навести порядок в проекте о легализации инфраструктурного сбора аэропортов, устранив имеющиеся противоречия.

В частности, перевозчики просят запретить воздушным гаваням единолично оказывать услуги по подготовке самолетов. Сегодня зачастую сторонние операторы не могут попасть на данные площадки, хотя и имеют более выгодные цены.

Помимо этого, аэропорты могут обязать обосновывать размер инфраструктурного сбора, так как это напрямую влияет на стоимость билетов для пассажиров.

Соответствующее обращение в ФАС было направлено авиакомпанией «Россия».

В Минтрансе подтвердили наличие проблемы и пообещали подключиться к ситуации, но только после того, как предложения от авиакомпаний поступят в ведомство.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев уверен, что новые правила, которые может ввести ФАС, должны учесть интересы как авиакомпаний, так и аэропортов.

- Здесь важно соблюсти баланс, чтобы у воздушных гаваней было достаточно ресурсов для возврата сделанных инвестиций. Не менее важно, исключить высокую конкуренцию, так как сервис станет чуть дешевле, но качество деградирует, - пояснил «Известиям» Пантелеев.