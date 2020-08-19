Лукашенко пообещал активизировать работу над новой конституцией

Лукашенко обещал активизировать работу над новой редакции конституции Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александра Лукашенко заявил о том, что работа над новой редакцией конституции будет активизирована. Он также подтвердил, что в рамках обновленной конституции готов вести переговоры о передаче власти.

- Еще раз повторю: если кто-то думает и хочет перемен, то они должны быть в рамках закона. Перемены всякие должны быть прописаны в Конституции. И эта работа продолжается. Она будет активизирована. И насколько это возможно, и насколько это будет поддержано населением, от этого зависит скорость принятия Конституции. И по Конституции мы уже можем вести дискуссии о переизбрании органов власти, - заявил Лукашенко в ходе заседания Совета безопасности.

Напомним, 17 августа президент Белоруссии объявил, что в республике ведется работа уже над третьим вариантом новой конституции. Два предыдущих он отклонил, так как они практически ничем не отличались от нынешней. Тогда же Лукашенко заявил, что после принятия новой конституции на референдуме готов передать свои полномочия.

Отказываться от поста президента под давлением оппозиции он не собирается, также как и проводить еще одни выборы.