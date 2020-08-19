Венок от Ефремова выбросили на похоронах

Свидетель поделился событиями, во время похорон Сергея Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пресненском суде 19 августа началось очередное слушание по делу Михаила Ефремова. В среду свидетелем по делу выступил друг и коллега актера режиссер Никита Высоцкий. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с места событий.

Никита Высоцкий рассказал о том, что Ефремов пытался оказать помощь семье погибшего в ДТП Сергея Захарова, но родственники курьера отказались даже слушать извинения. Свидетель подчеркнул, что Ефремов отправил венок на похороны, но его выкинули с кладбища. Так же он рассказал и о том, что от артиста на похоронах присутствовало доверенное лицо.

«Да, человек был на похоронах, но не под камеры, известность не нужна», — сказал свидетель защиты.

Семья Сергея Захарова требует наказать Заслуженного артиста Михаила Ефремова по полной строгости в соответствии с законом. Напомним, что 8 июня актер не справился с управлением и вылетел на встречную полосу Садового кольца. Джип актера врезался в фургон Захарова. Через несколько часов после ДТП пострадавший умер в НИИ Склифосовского.