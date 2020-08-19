Окружение обманывает Лукашенко, заявила оппозиция

Лукошенко подвергается обману со стороны своих же людей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соратница бывшего кандидата на президентских выборах в Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что нынешний президент скорее всего подвергается обману со стороны своих же людей. Такое мнение Колесникова высказала после того, как глава республики заявил, что оппозиция лоббирует «ползучий запрет» русского языка в стране.

«То есть единственная теория о том, откуда у него такая информация, — это то, что его просто обманывают и дают недостоверную информацию. По-моему, это очень много говорит о том, как к нему относятся его же люди, его чиновники, люди, которые его окружают», - подчеркнула Колесникова в своем интервью РБК.

Напомним, что белорусский лидер на совещании Совбеза заявил о том, что отношения с Россией пытаются испортить путем «ползучего запрета» русского языка.

Напомним, что после выборов президента республики 9 августа начались массовые акции протеста, которые быстро превратились в противостояния мирных жителей и ОМОН. Тысячи гражданских людей были задержаны и отправлены в СИЗО. Белорусы требуют отставки избранного президента и не хотят признавать результаты выборов действительными. Александр Лукашенко считает, что ситуация в стране спровоцирована из вне. Так, сразу же после выборов он заявил, что Польша могла стать причиной разжигания розни.