Двое мужчин в Минске попытались ограбить магазин, пока все силовики "отвлечены" на митинги

В Минске двое мужчин, 31 года и 42 лет, спланировали разбойное нападение на магазин бытовой химии, поскольку думали, что вся милиция работает на протестах, охвативших Беларусь после выборов президента. Об этом сообщили в МВД республики.

16 августа около 18:45 мужчины пришли в магазин бытовой химии, расположенный на улице М. Лынькова в Минске. Они угрожали продавщицей горлышком от бутылки, требовали отдать им деньги из кассы, но продавщица не поддалась на угрозы, и грабители ушли.

17 августа их задержали. Грабители заявили, что думали, что окажутся безнаказанными, совершая ограбление "под шумок".