Губернатор Томска открывает детям мир спорта и искусства

С того момента, как эпидемиологическая обстановка в регионе нормализовалась, и до сих пор спортклубы, фитнес-центры работали только для взрослых и подростков, которым больше 14-ти лет.

На сегодняшний день благоприятная санитарная обстановка сохраняется, и это позволило региональному оперативному штабу по противодействию распространения коронавируса во главе с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным принять решение о возможности посещения спортивных школ и секций детям моложе 14-ти лет. Более того, решено снять действующие ограничения и по занятиям контактными видами спорта. Жизнь в области возвращается в нормальное русло. В здоровом теле – здоровый дух. Не зря так говорили на Руси. И кому, если не сибирякам, об этом не знать! Активные физические нагрузки, регулярные тренировки – в какой-то мере тоже профилактика различных заболеваний. А санитарно-гигиенические нормы никто не отменял. Их соблюдение на совести каждого, в том числе и спортивных детско-юношеских школ. Это условие особенно подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин, комментируя свое решение: «Разумеется, физкультурно-спортивные организации обязаны соблюдать санитарно-эпидемический режим».

Если и дальше все будет хорошо, то с 1 cентября планируется полностью открыть детские учреждения дополнительного образования — детско-юношеские спортшколы, школы искусств, дома творчества. А до 25 августа профильные департаменты образования культуры и спорта должны провести оценку готовности этих учреждений приступить к полноценной работе.