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Политика

Лавров прокомментировал протесты в Беларуси

Глава МИД считает, что беларуский народ сам разберётся в происходящем
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Лавров выразил уверенность, что мудрый белорусский народ сам сможет разобраться в происходящем

Лавров выразил уверенность, что мудрый белорусский народ сам сможет разобраться в происходящем

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что события в Беларуси его тревожат, и особенную тревогу вызывают попытки вмешательства во внутренние дела республики на фоне сложностей, с которым столкнулся народ Беларуси.

- И не просто вмешиваться, а вмешиваться с целью навязать белорусам те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными, - отметил министр в эфире телеканала "Россия 1".

Лавров также отметил, что никто не скрывает геополитическую подоплеку этого вопроса и борьбу за постсоветское пространство.

- Мы видели эту борьбу и на предыдущих этапах развития ситуации после того, как Советский Союз прекратил своё существование. Последний пример, разумеется, это Украина, - добавил глава российского МИДа.

Сергей Лавров заявил, что уверен в том, что народ Беларуси способен сам разобраться в своих делах.

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