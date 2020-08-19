Лавров прокомментировал протесты в Беларуси

Лавров выразил уверенность, что мудрый белорусский народ сам сможет разобраться в происходящем Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что события в Беларуси его тревожат, и особенную тревогу вызывают попытки вмешательства во внутренние дела республики на фоне сложностей, с которым столкнулся народ Беларуси.

- И не просто вмешиваться, а вмешиваться с целью навязать белорусам те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными, - отметил министр в эфире телеканала "Россия 1".

Лавров также отметил, что никто не скрывает геополитическую подоплеку этого вопроса и борьбу за постсоветское пространство.

- Мы видели эту борьбу и на предыдущих этапах развития ситуации после того, как Советский Союз прекратил своё существование. Последний пример, разумеется, это Украина, - добавил глава российского МИДа.

Сергей Лавров заявил, что уверен в том, что народ Беларуси способен сам разобраться в своих делах.