Суд, где рассматривают дело Ефремова, эвакуируют

Суд, в котором проходит заседание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова, эвакуируют, сообщает корреспондент "Комсомольской правды" Алёна Мартынова.

Причиной эвакуации стала угроза взрыва.

В тот момент, когда зазвучал голос из динамиков: "Внимание, эвакуация суда!", прокуратура и сторона потерпевших возражали против вызова свидетеля - эксперта от Эльмана Пашаева - Юрия Ивановича Фиалки.

В деле предварительно объявили часовой перерыв.

- А, сейчас будут с собакой ходить, - говорит приставам Михаил Ефремов, которого заводят пока в отдельный кабинет в здании суда. «Спасибо за сигарету», - бросает кому-то на ходу актёр.