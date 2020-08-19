Суд, где рассматривают дело Ефремова, эвакуируют

Суд, в котором проходит заседание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова, эвакуируют, сообщает корреспондент "Комсомольской правды" Алёна Мартынова.
Причиной эвакуации стала угроза взрыва.
В тот момент, когда зазвучал голос из динамиков: "Внимание, эвакуация суда!", прокуратура и сторона потерпевших возражали против вызова свидетеля - эксперта от Эльмана Пашаева - Юрия Ивановича Фиалки.
В деле предварительно объявили часовой перерыв.
- А, сейчас будут с собакой ходить, - говорит приставам Михаил Ефремов, которого заводят пока в отдельный кабинет в здании суда. «Спасибо за сигарету», - бросает кому-то на ходу актёр.