Лукашенко провел новый разговор с Путиным

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь связался с Владимиром Путиным. Это уже третий разговор двух лидеров за время политического кризиса в Белоруссии, сообщает пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

По ее словам, в разговоре речь шла о беседе Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, который состоялась накануне.

- Президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас, - заявила пресс-секретарь в эфире телеканала "Россия 1".

По ее словам, сам Лукашенко не собирается связываться с Меркель, так как считает это малоэффективным.

Эйсмонт добавила, что Путин и Лукашенко координируют свои действия в рамках ОДКБ.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также подтвердил состоявшийся разговор двух президентов. По его словам, Путин и Лукашенко находятся в процессе постоянных переговоров, обмена мнениями касательно ситуации в Белоруссии.

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