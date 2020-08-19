Песков назвал недопустимым вмешательство в ситуацию в Беларуси

Песков: в ситуацию в Белоруссии пытались вмешаться извне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Попытки вмешательства извне в ситуацию в Беларуси неприемлемы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что попытки вмешательства в ситуацию в Беларуси предпринимались.

Песков также отметил, что "ситуация должна оставаться в рамках правового поля, и белорусы сами должны решать свои проблемы в рамках диалога".

Он также отметил, что власти России не видят потребности в оказании помощи в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Песков подчеркнул, что отсутствие необходимости в помощи по линии ОДКБ, подтвердило и руководство Беларуси в том числе.

- Исходим из того, что белорусы сами решат свои проблемы в рамках диалога, в рамках правового поля и без какого-либо вмешательства извне, - отметил представитель Кремля и добавил, что и в Договоре о коллективной безопасности, и в договоре о Союзном государстве "действительно ряд обязательств сторон по взаимопомощи предусмотрен".