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Норвегия выслала российского дипломата из-за шпионского скандала

Его задержали по подозрению в передаче данных иностранному государству
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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В МИД Норвегии заявили, что высылаемый из Норвегии российский дипломат должен покинуть страну до конца недели

В МИД Норвегии заявили, что высылаемый из Норвегии российский дипломат должен покинуть страну до конца недели

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Норвегии вышлют российского дипломата после того, как его задержали. Дипломата подозревают в передаче важной информации иностранному государству, сообщила телекомпания NRK со ссылкой на МИД Норвегии.

- Мы сообщили послу РФ о том, что сотрудник российского посольства является персоной нон грата и его попросят покинуть Норвегию. Это происходит потому, что он совершил действия, которые не соответствуют его статусу и роли как дипломата, - заявили в министерстве.

В МИД королевства также заявили, что высылаемый из Норвегии российский дипломат должен покинуть страну до конца недели.