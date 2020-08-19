Лавров: выборы в Белоруссии не были идеальными

Глава МИД России Сергей Лавров признал, что выборы в Белоруссии не были идеальными Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров признал, что выборы президента Белоруссии не были идеальными.

- Конечно, нет. Тому немало свидетельств. Это признается и белорусским руководством, которое пытается вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что они считают ущемлением своих прав, - заявил Лавров в эфире телеканала "Россия 1".

Пр этом, министр призвал не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Он выразил надежду на то, что республика сможет сама разобраться в своих внутриполитических делах и не пойдет на поводу у сторонников известной деструктивной логики: "вы или с Россией, или с Европой".

По словам Лаврова, Москву очень тревожат попытки некоторых зарубежных стран, в первую очередь Польши и Прибалтики, использовать внутренние проблемы Белоруссии, для того, чтобы навязать стране свои порядки. Глава МИД уверен, что белорусский народ способен самостоятельно разобраться со своими проблемами.