В Белоруссии оценили ущерб от массовых демонстраций

Подсчитаны потери во время протестов в Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник президента Белоруссии Валерий Бельский заявил, что ущерб, нанесенный акциями протеста, составил не менее $500 миллионов.

«Потери от протестных акций - это не те 500 тыс. белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн. Отсроченный исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны, обсуждаются санкции», - приводит его комментарий в среду информационное агентство БелТА.

Он также отметил, что ранения в ходе протестных акций в стране получили более 150 правоохранителей.

Напомним, что после выборов президента Белоруссии в стране прошли акции протеста. Не согласные с результатами граждане страны вышли на демонстрации, которые вскоре превратились в стычки с милицией и ОМОН. В ходе массовых столкновений были задержаны тысячи людей, многие из них жаловались на жестокое отношение со стороны спецслужб.