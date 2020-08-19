Режиссер Эдуард Бояков: "В Белоруссии есть оппозиционный театр"

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Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков заявил о том, что в Белоруссии существует оппозиционный театр. Причем, он возник задолго до массовых протестов, когда о нынешних митингах никто даже подумать не мог.

- В Белоруссии есть оппозиционный театр. Он поддерживался активно, так же как на Украине. Вы не представляете, насколько это похожие процессы. Я сейчас могу назвать список из 5-6-7 украинских относительно молодых драматургов, у которых есть в послужном списке спектакли в Национальном театре Лондона или Копенгагена, или Шекспировский театр, - рассказал Бояков на эфире программы "Вечерний Мардан" на радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что сейчас молодых украинских драматургов приглашают на крупнейшие европейские фестивали, а их спектакли ставят ведущие европейские театры.

- Их приглашали и задолго до Майдана. Начинается все лет за 10, - заключил Бояков.

Напомним, массовые протесты в Белоруссии после президентских выборов не стихают с 9 августа. Накануне, 18 августа, белорусскую культурную жизнь сотрясло новое событие - Министерство культуры досрочно расторгло контракт с генеральным директором Национального академического театра имени Янки Купалы Павлом Латушко. Сразу после этого известия многие актеры и сотрудники театра стали съезжаться в здание труппы и писать заявления на увольнение. Дабы успокоить артистов в театр прибыл министр культуры Юрий Бондарь.